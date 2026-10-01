Nicolás Jarry proyecta su retorno al circuito para noviembre tras seis meses de baja por lesión

Nicolás Jarry (859° del ranking ATP) ya cumplirá seis meses de inactividad. El tenista chileno se encuentra alejado del circuito desde abril pasado debido a que no ha logrado recuperarse por completo de una rebelde lesión en el codo derecho.

Sin embargo, el "Príncipe" anunció que se encuentra en la fase final de recuperación de la dolencia, por lo que espera regresar a las canchas antes del término de esta temporada 2026.

"Lo veo cercano, apunto a estar jugando en noviembre si se puede los Challengers en Sudamérica. Ese es el objetivo. Estamos con cautela y esperemos que no aparezca nada. Me gusta jugar tenis, quiero seguir jugando todo lo que me deje el cuerpo. Va a ser de otra manera, pero mientras haya una oportunidad la voy a tomar", reconoció "Nico", quien estuvo presente en el ProAm del Abierto de Chile de golf.

"Espero estar el próximo año, le deseo lo mejor a todos en sus torneos y que sigan mejorando. El tenis es una montaña rusa de momentos y hay que pasar por todos", añadió.

Consignar que el nacional jugó su último partido el pasado 14 de abril, en la primera ronda del Challenger Oeiras 3, en Portugal, cuando derrotó al danés Elmer Moller y luego no se presentó a su duelo de octavos de final frente al portugués Jaime Faria.

Producto de su extensa inactividad, el santiaguino sufrió un brusco descenso en el ranking ATP, pasando del casillero 155 al actual 859.

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