Palestino consiguió un valioso triunfo ante Unión La Calera

Palestino derrotó como visitante a Unión La Calera por 2-1 en un compromiso válido por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional de Primera División, disputado en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

El encuentro fue entretenido y contó con múltiples acciones de riesgo en ambas áreas. La apertura de la cuenta llegó tempranamente a favor de la visita: César Munder lanzó un centro al área y, tras un despeje a medias de la zaga calerana, Bryan Carrasco asistió a Gonzalo Tapia, quien a los 8 minutos batió al golero Nicolás Avellaneda con un potente derechazo que se desvió levemente en un defensor local.

El conjunto árabe amplió la ventaja al minuto 32. Tras un balón largo en busca de Nelson Da Silva, este ingresó al área y habilitó a Tapia, quien con un remate rasante y cruzado estableció el 2-0 transitorio.

Solo seis minutos más tarde, a los 38', el VAR intervino para anular lo que era el tercer tanto de Palestino debido a una milimétrica posición de adelanto de Carrasco.

Antes de finalizar la primera fracción, Kevin Méndez logró el descuento para los locales en el tiempo añadido (45+1'). Tras un tiro libre, el volante uruguayo remató directo al arco; el balón impactó en el poste, rebotó en la espalda del portero Sebastián Pérez y se coló en el fondo de la red para decretar el 1-2.

En el complemento se registraron incidencias clave. A los 53 minutos, el volante cementero Carlo Villanueva estuvo a punto de marcar la igualdad con un remate de larga distancia que se estrelló en el horizontal.

Más tarde, a los 66', Unión La Calera se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Camilo Moya por una fuerte entrada en plancha sobre César Munder. Luego de revisar las pantallas del VAR, el juez Gastón Philippe le mostró la cartulina roja al mediocampista, quien había ingresado en el entretiempo.

A raíz de la inferioridad numérica de los caleranos, el partido perdió intensidad en ofensiva y, pese a algunos acercamientos tímidos, el panorama no varió, sellando la victoria para el cuadro de colonia por 2-1.

Con este resultado, Unión La Calera se mantiene en la parte baja de la tabla de posiciones con 10 puntos, ubicándose en la decimoquinta plaza. Por su parte, los baisanos escalan a la sexta posición al sumar 20 unidades.

En la próxima jornada, los cementeros visitarán a Universidad de Concepción, mientras que los tetracolores recibirán a Audax Italiano. No obstante, a mitad de semana, Palestino deberá medir fuerzas ante Deportivo Riestra para cerrar su participación en la Copa Sudamericana.

Unión La Calera (1)

Nicolás Avellaneda; Yonathan Andía, Nicolás Palma, Michael Maturana (Camilo Moya 46’ – expulsado 66’), Cristián Gutiérrez (Matías Campos López 86’); Juan Manuel Requena, Joaquín Soto (Yerko Leiva 69’), Kevin Méndez, Bayron Oyarzo (Francisco Pozzo 69’), Carlo Villanueva (Axel Encinas 78’); Sebastián Sáez.

DT: Martín Cicotello.

Palestino (2)

Sebastián Pérez; Dylan Salgado (Julián Fernández 68’), Vicente Espinoza, Fernando Meza, Jeison León; Nicolás Meza, Sebastián Gallegos, Bryan Carrasco, Gonzalo Tapia (José Bisama 86’), César Munder (Francisco Montes 68’); Nelson da Silva (Ronnie Fernández 68’).

DT: Guillermo Farré.

Árbitro: Gastón Philippe

Estadio: Nicolás Chauán Nazar – La Calera

PURANOTICIA