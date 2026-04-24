Palestino confirmó que "de mutuo acuerdo" se puso final al vínculo con Cristián Muñoz

La caída frente a Deportes Concepción, equipo que marcha en el último lugar de la Liga de Primera, desató un intenso revuelo mediático que culminó con una drástica medida: Palestino comunicó oficialmente la desvinculación de su director técnico, Cristián Muñoz.

Utilizando sus canales institucionales, la escuadra de colonia difundió un escrito para aclarar los términos de la salida del estratega. En el documento, los "baisanos" precisaron que "la decisión fue tomada de mutuo acuerdo entre ambas partes, dando por finalizada su relación contractual con el club".

Junto con confirmar la noticia, la directiva del elenco tetracolor aprovechó la instancia para valorar el paso del DT por la institución. Así, manifestaron "nuestro agradecimiento al profesor, no solo por su compromiso, dedicación y profesionalismo, sino también por su calidad humana, cercanía con nuestros jugadores, cuerpo técnico y su respeto entregado día a día a cada uno de los funcionarios de la institución. Durante su gestión nos clasificó a la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana y logró ilusionarnos con un nuevo desafío internacional".

Pese a la gesta deportiva destacada en la declaración, el rendimiento general de la "Nona" estuvo marcado por cifras negativas. El adiestrador deja a los árabes ubicados en el 14° puesto de la Liga de Primera, a lo que se suma su condición de colista absoluto tanto en sus grupos de la Copa de la Liga como en la Sudamericana.

Con este despido, Muñoz se transformó en el quinto entrenador de la Primera División criolla en ser cesado de sus funciones. Su nombre se une a una lista de técnicos que corrieron la misma suerte, la cual está integrada por Francisco Meneghini (Universidad de Chile), Patricio Almendra (Deportes Concepción), Juan Cruz Real (Universidad de Concepción) y Javier Torrente (Everton).

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