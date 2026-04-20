Palestino bajó del liderato y amargó otro aniversario a Colo-Colo: 0-1 en el Monumental

Con un solitario tanto marcado a los 32 minutos por Dilan Zúñiga, Palestino superó por la cuenta mínima a Colo-Colo. De esta forma, el Estadio Monumental debió guardar nuevamente las velas, la serpentina y la torta, frustrando las celebraciones por los 101 años de existencia de la institución alba.

La amargura vivida por los hinchas, quienes no pudieron festejar ni ver ganar a su equipo, tuvo un claro elemento en común con lo ocurrido en 2025. En aquella ocasión, durante la noche del 10 de abril, el inicio del centenario del cuadro popular se vio empañado cuando se suspendió el duelo ante Fortaleza por la Copa Libertadores, lo que derivó en la pérdida de los puntos por secretaría.

Desde el pitazo inicial, el dominio del balón perteneció al conjunto local, aunque careció de profundidad en el ataque. Esta falta de claridad ofensiva dejó al equipo expuesto a rápidos contragolpes, permitiendo que César Munder generara la primera opción clara para la visita a los 12 minutos.

Impulsado por los 38.872 espectadores que llegaron hasta el recinto de Macul, el "Cacique" intentó aproximarse con peligro. Las acciones ofensivas estuvieron lideradas principalmente por un participativo Joaquín Sosa, pero los esfuerzos no lograron reflejarse en el marcador.

La apertura de la cuenta llegó a los 32', momento en que Dilan Zúñiga capitalizó un pivoteo de Ronnie Fernández y batió la portería rival con un certero remate dirigido al segundo palo.

Durante la segunda mitad, la escuadra alba mantuvo su ineficacia en los metros finales y estuvo cerca de recibir un nuevo balde de agua fría. A los 64', Sebastián Gallegos conectó un cabezazo que terminó en la red, sin embargo, la conquista fue anulada debido a que la pelota había abandonado el terreno de juego previo al centro ejecutado por Ian Garguez.

A medida que avanzaba el reloj, el elenco visitante optó por retroceder, cediendo terreno ante el empuje de un cuadro albo que seguía mostrando muy poca inventiva. En este contexto, el elenco tetracolor registró nuevas oportunidades: un remate de Claudio Aquino a los 78' y un disparo de Javier Correa a los 84', siendo este último invalidado por posición de adelanto.

A pesar del control territorial y la constante insistencia de Colo-Colo, las cifras no sufrieron modificaciones. Con este resultado de 1-0, Palestino abrochó su primera victoria como forastero en la Liga de Primera, escalando hasta los 14 puntos en la tabla.

Este tropiezo significó el fin de una racha de tres compromisos con la valla invicta para los locales. Además, los desplazó de la cima del torneo, quedando relegados a dos unidades del actual líder, Deportes Limache.

Así, se consumó otro aniversario a medias para Colo-Colo.

Colo-Colo: Fernando de Paul (70’, Gabriel Maureira); Joaquín Sosa (69’, Erick Wimberg), Arturo Vidal (62’, Francisco Marchant), Jonathan Villagra; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández (46’, Claudio Aquino), Maximiliano Romero (46’, Javier Correa) y Lautaro Pastrán. DT: Fernando Ortiz.

Palestino: Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco (82’, Fernando Meza), Dilan Zúñiga; Nicolás Meza (84’, Julián Fernández), Francisco Montes, Sebastián Gallegos; Jason León (68’, Dilan Salgado), Ronnie Fernández (68’, Gonzalo Tapia) y César Munder (68’, Martín Araya). DT: Cristián Muñoz.

Gol: 32’, Dilan Zúñiga (P).

Árbitro: Fernando Véjar.

Estadio: Estadio Monumental.

PURANOTICIA