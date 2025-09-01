Palacios se volvió a ganar a la prensa argentina tras el triunfo por 2-0 de Boca Juniors

Tras varias semanas sin convencer con su rendimiento, el mediocampista nacional Carlos Palacios se volvió a ganar a la prensa argentina gracias a su asistencia en el triunfo por 2-0 de Boca Juniors sobre Aldosivi, partido donde la "Joya" estuvo presente durante 82 minutos.

"Gran encuentro del chileno. Dio una asistencia magistral, colaboró en la construcción del juego y además aportó ese sacrificio para defender que tanto se le reclama. Es el camino", destacaron en TyC Sports y lo evaluaron con un siete.

Misma calificación le entregó el prestigioso diario Olé, que valoró que el volante estuvo "muy solidario en la presión. Dejó todo para recuperar una pelota que le permitió a Boca hacer el gol: fue al piso con firmeza y le tiró el centro a la cabeza a Di Lollo para que haga el gol. Se cerró en varias oportunidades para hacer de enlace y dejarle la banda izquierda a Blanco".

El medio partidario La Número 12 bajó la nota a un seis pero de todas maneras concedió que el formado en Unión Española "volvió a dar una buena imagen tras su partido ante Banfield. Hoy recuperó y metió un gran centro para el primer gol de Boca. En el segundo tiempo, decidió sencillo y siempre para adelante".

Planeta Boca, en tanto, indicó que el criollo se mostró "más activo que otras veces. Gran centro para Di Lollo en el primer gol de Boca y bastante movilidad en la zona ofensiva. Un correcto encuentro en Mar del Plata".

Cabe recordar que ni Palacios ni su compatriota y compañero de equipo, Williams Alarcón, fueron considerados por el técnico de la Selección chilena, Nicolás Córdova, para la última doble fecha de las Clasificatorias.

