Países Bajos pisó fuerte en el Mundial 2026: goleó 5-1 a Suecia y lidera el Grupo F

Países Bajos anuló por completo a Suecia al imponerse con un contundente 5-1 en Houston y quedar como el líder del Grupo F con cuatro unidades. El combinado neerlandés obtuvo su primer triunfo en el Mundial 2026 producto de los goles de Brian Brobbey, Cody Gakpo —ambos por duplicado— y Crysencio Summerville, mientras que Anthony Elanga descontó para el equipo de Graham Potter.

La Naranja abrió el marcador en el amanecer de la mano de Brobbey, quien conectó un centro de Gakpo y estampó el 1-0 a los cinco minutos. El combinado dirigido por Ronald Koeman manejó los hilos del encuentro a partir de la tenencia de la pelota. Suecia tuvo grandes problemas para recuperar el balón y sufrió considerablemente el desarrollo del partido. Pese a que se replegó sobre su propio campo, su defensa no brindó garantías al mostrar constantes falencias para cubrir los espacios y su actuación disintió completamente del 5-1 sobre Túnez en el debut.

Países Bajos nunca bajó el pie del acelerador y a los 15 minutos aumentó la ventaja con una fórmula similar: Denzel Dumfries lanzó un centro rasante desde la derecha y Brobbey irrumpió dentro del área para el 2-0. Con el resultado a favor y un Frenkie de Jong como director de la orquesta de pases, Holanda controló el ritmo del enfrentamiento ante la pasividad de su rival.

Las escasas situaciones de peligro de Suecia se generaron gracias a los desmarques diagonales de Viktor Gyökeres, algo que provocó un dolor de cabeza para los defensores naranjas. Más allá de que los neerlandeses dominaron el duelo en la primera etapa, Suecia reaccionó sobre el final y el arquero Bart Verbruggen se destacó con buenas intervenciones bajo los tres palos, principalmente ante dos remates del atacante del Arsenal y otro de Yasin Ayari.

El complemento inició con la misma tónica que la primera etapa y con una jugada idéntica a las anteriores: Dumfries desbordó sobre la banda derecha y lanzó un centro rasante para la llegada de Cody Gakpo en el palo contrario para convertir el 3-0. El propio atacante del Liverpool fue el encargado de estampar el 4-0 tras una notable jugada individual.

Graham Potter mandó a la cancha a Anthony Elanga, una de las figuras de Suecia a los 55 minutos y, en su primera jugada ofensiva, descontó en el resultado tras quedar mano a mano con el arquero. El elenco de Ronald Koeman reguló la intensidad con el abultado marcador a favor y controló los esfuerzos en la última media hora del enfrentamiento. En medio de un trámite lento, Crysencio Summerville convirtió el 5-1 con un tiro de media distancia cerca del cierre.

Este resultado le permitió a Países Bajos asentarse en la cima del Grupo F con cuatro unidades (empató 2-2 con Japón en el debut), mientras que Suecia quedó segunda con tres (goleó 5-1 a Túnez). El cuadro asiático se medirá contra el combinado africano en el último turno de la jornada.

La definición de la zona será el próximo jueves 25 de junio a partir de las 20:00 (hora argentina): Túnez chocará con Holanda en Kansas City y Japón hará lo propio con Suecia en Arlington.

PURANOTICIA / INFOBAE.COM