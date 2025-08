Padre de Joaquín Montecinos confirmó que hay negociaciones entre Colo-Colo y el delantero pero afirmó que "aún no es nada concreto"

En las últimas horas se dio a conocer que sorpresivamente Colo-Colo podría sumar un refuerzo al tener a Joaquín Montecinos, actualmente en O'Higgins, como gran "tapado" en este mercado invernal de fichajes del fútbol chileno.

De hecho, el propio delantero habría dado una señal en redes sociales al publicar una imagen con todas las camisetas que ha vestido en su carrera, dando a entender que sumará un nuevo club a su trayectoria, aunque sin dar luces sobre una posible opción en el Cacique.

Sin embargo, su padre Cristián Montecinos, quien tuvo un paso por el conjunto albo en 1999, confirmó que hay negociaciones y manifestó que su hijo pueda recalar en el elenco de Macul.

"Me encantaría que estuviera en Colo-Colo, pero no es que esté listo aún. Lo que pasa no puedo decir nada porque aún no es nada concreto. Depende mucho ahora lo que vaya a contestar el dueño de Xolos (Tijuana, de México), que es el dueño del pase de 'Joaco', que estamos claros que son también los dueños de O’Higgins. Estamos todos en lo mismo", reconoció en conversación con el sitio Redgol.

"Lo que uno quiere es que su hijo mejore, que esté en un club importante que es el más grande de Chile en el que yo también jugué y fui importante en algún momento. Esperar que salga todo bien, pero no hay nada concreto porque está todo en el aire. Las cosas no se pueden decir antes de que pasen, solamente el tiempo lo dirá", añadió.

Además, agregó: "Sería un cambio importante por lo que genera Colo-Colo, aunque O’Higgins igual es un equipo importante".

PURANOTICIA