Pablo Parra y su arribo a Colo-Colo: "Estoy muy feliz, aunque no me lo esperaba"

Tras varias semanas se especulaciones, finalmente arribó a Chile el mediocampista nacional Pablo Parra, quien se convertiría en nuevo refuerzo de Colo-Colo para el segundo semestre.

El ex volante de Puebla habló de forma bastante escueta en su llegada al Aeropuerto de Santiago, pero dejó en claro la alegría que siente de firmar con el club.

"Es lindo, pero no puedo hablar. Estoy muy feliz, contento, aunque no me lo esperaba", indicó el futbolista, quien también registra pasos por Ñublense, Coquimbo Unido, Cobreloa, Universidad de Chile y Curicó Unido.

Consultado sobre si ha tenido algún acercamiento con el técnico Gustavo Quinteros, Parra fue tajante en señalar que "no he hablado con nadie de Colo-Colo".

PURANOTICIA