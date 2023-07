Pablo Parra fue presentado como nuevo refuerzo de Colo-Colo y aseguró que "siempre he sido hincha"

Pablo Parra ya es flamante fichaje de Colo-Colo. El ex Universidad de Chile fue presentado este viernes oficialmente como nuevo refuerzo para la segunda parte de la temporada 2023.

El futbolista, quien llega proveniente del Puebla de México, usará la camiseta número 10 y en conferencia de prensa explicó la decisión de utilizar ese histórico dorsal.

"El número lo elegí yo porque sé que tiene mucha historia. Yo también quiero sentirme con esa responsabilidad de usar la 10 en el equipo más grande de Chile. Valdivia es un jugador que marcó mucho mi infancia, ese Colo-Colo 2006 que era espectacular. Por eso elegí el número, por la responsabilidad de sentirme importante en el equipo", expresó.

“Para mí esto es un sueño que se me está haciendo realidad. Siempre he sido hincha de Colo-Colo toda mi vida, mi familia entera es del club y de chico también lo fui. Colo-Colo es el más grande, es así y lo siento así, toda mi vida. El que me conoce sabe que es así”,agregó.

Consultado sobre su estado físico, el cual genera dudas debido a las lesiones que ha sufrido en el último tiempo, sostuvo: "Me hice exámenes completos y salió todo bien. No jugué desde febrero porque también hubo decisiones que el club (Puebla) tomó conmigo y con otros seis compañeros. Físicamente estoy bien y estuve entrenando".

En cuanto a la posibilidad de regresar a la Selección chilena, comentó: "Mi prioridad es rendir en el equipo y sé que si es así puedo estar más cerca de la Selección, pero primero me enfoco en aportar, en hacer goles. Cuando uno juega y anda bien se te abren las puertas de la Selección".

En tantol, el gerente deportivo Daniel Morón, quien también estuvo en la ceremonia, confirmó que con Parra y Óscar Opazo se cierra el mercado: "Con la presentación de Pablo se cierra el plantel. No tenemos cupos de extranjeros para poder traer, lo que significa que si no hay alguna salida de algún jugador extranjero nuestro por alguna solicitud de algún club está cerrado".

(Imagen: @ColoColo)

PURANOTICIA