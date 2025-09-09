Pablo Milad responde a la U por la Supercopa y revela gestión ante la Conmebol para "ayudar" al club

La programación de la Supercopa frente a Colo-Colo ha generado reiterados reclamos en Universidad de Chile, considerando que días después los azules tienen que afrontar la ida en Perú ante Alianza Lima, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido que se debía disputar en febrero, está fijado para este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.

Y el presidente de la ANFP, Pablo Milad, defendió la fecha de la definición entre albos y azules y hasta reveló una gestión con la Conmebol para "ayudar" al conjunto estudiantil.

"Previendo, antes que comenzara la llave con Independiente, nosotros solicitamos a Conmebol que el partido de Universidad de Chile, ya sea de local o de visita, si la U pasaba la serie, fuera el 18 de septiembre", reconoció el timonel del organismo de Quilín, en medio de un acuerdo firmado en el Estadio Nacional entre Fundación Imagen Chile y la Roja, en la antesala del Mundial sub-20 que se desarrollará en nuestro país.

Además, recalcó que el desafío internacional de los azules sería "cuatro días después del partido que nosotros estábamos planificando como final de Supercopa", y que la fecha de la Supercopa estaba fijada hace "por lo menos tres, cuatro meses".

"Nosotros le dijimos también a Universidad de Chile que le habíamos conseguido que su partido de ida, de local o de visita, fuera cuatro días después de la Supercopa. Aquí no se trata de perjudicar a nadie, acá se trata que varios equipos han hecho lo mismo. Las normas tienen que ser igual para todos, no hay un castigo para un equipo u otro. Nosotros, pensando en ayudar a Universidad de Chile, solicitamos a Conmebol que el partido fuera cuatro días después de este clásico", añadió.

En otro tema, Milad se refirió a la pésima campaña de la Selección chilena en las Clasificatorias, con la Roja fuera del próximo Mundial por tercera edición consecutiva: "Ha sido un proceso muy difícil. No hemos tenido los resultados esperados, no hemos acertado tampoco con las direcciones técnicas. Ha sido un conjunto de cosas, no solamente un factor. Aquí hay diferentes factores que han influido en el mal rendimiento".

"El análisis es crudo y es duro. Estamos últimos en las Clasificatorias. Penosamente uno esperaba que con una clasificatoria tan fácil, que eran siete cupos prácticamente, con un repechaje que no es tan fácil como antes, pero sí con siete cupos uno decía si obtuvimos jugando no muy bien un séptimo lugar en las clasificaciones anteriores, por qué no andar mejor este año con nuevos jóvenes", añadió.

Por último, sobre el futuro entrenador del combinado nacional, adelantó: "Cuando terminen las Clasificatorias se van a plantear distintos nombres".

