Pablo Milad exige una disculpa de Marcelo Díaz tras acusación de "robo": "Él tiene que evaluarlo"

Parecía que con la obtención del título del Campeonato Nacional por parte de Colo-Colo se acababa la polémica por la denuncia de Universidad de Chile contra el "Cacique" por supuesto desacato del técnico Jorge Almirón, sin embargo, el conflicto continúa, porque los azules anunciaron que acudirán al TAS al insistir en que el conjunto de Macul "hizo trampa".

Y este miércoles, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió a la polémica de la definición del certamen local.

"Me parece que las declaraciones a veces son en caliente, en una frustración deportiva que yo no entiendo. Nosotros hemos tenido una posición y siempre he defendido que es más lindo ganar en cancha siempre. No me refiero al caso específico, sino que a toda la situación que se dio al final del Campeonato, que fue una situación de secretaría que no nos gusta", expresó el timonel del organismo de Quilín tras la conferencia de Ricardo Gareca.

"Con respecto a esto de los técnicos, hay siempre una visión hacia el técnico si está comunicándose con alguien, si está con un teléfono. Entonces tenemos que evitar este tipo de situaciones. En 2025 nosotros vamos a proponer modificaciones de esto y que los entrenadores no vayan al estadio", añadió.

Consultado sobre las acusaciones de "robo" por parte de la U, exigió una disculpa del capitán Marcelo Díaz: "Eso no es gratis, ya lo hemos visto históricamente en el fútbol. Es atentar contra el fair play, una visión de fair play. No podemos dudar que los árbitros a veces cometen errores, porque son seres humanos, también el VAR. El porcentaje de error ha disminuido bastante y pueden haber errores que hay siempre, que hay en Europa y en todo el mundo. No es algo canalizado hacia una institución, eso quiero dejarlo claro. Aquí se ha aplicado la norma a todos por igual, no hay ningún regalón. El trato ha sido equitativo para todos".

"Aquí no hay tendencia hacia uno o hacia otro. Siempre pasa en todos los campeonatos, que los que están arriba están hipersensibles en los cobros y en todas las situaciones. Y también los que están abajo, y eso se repite en todos los campeonatos históricamente", agregó.

Por último, Milad no descartó la opción de presentar una denuncia ante el Tribunal de Disciplina por los dichos del capitán de la U: "Se están evaluando todas esas cosas, yo creo que la frustración de perder un campeonato o no poder conseguir un triunfo para forzar un partido definitorio, claro que hay una frustración y se entiende. Uno en el momento puede decir cosas, pero después recapacita. Aquí no hay ninguna intención de robo a nada ni a nadie y eso se tiene que evaluar. Él también tiene que evaluarlo, si pide disculpas o si está con la disposición de dejar esto en tabla. Con una disculpa nosotros nos sentiríamos...", declaró, sin terminar la frase.

