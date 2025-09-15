Pablo Milad defendió las estrictas medidas de seguridad para la Supercopa: "Gana el fútbol"

Después de meses y muchos problemas, la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile se pudo disputar. La definición se jugó el domingo en el estadio Santa Laura, con goleada de los azules por 3-0, ante restricción de público.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, realizó un singular balance al justificar las medidas que se tomaron y responsabilizó a los hinchas por provocar esto.

"Las medidas que se tomaron fueron para preservar el fútbol, para que la gente pueda ver de sus hogares si no pudo venir al estadio porque no cumplía los requisitos de venta. Lo más importante es que se realizó este partido", expresó el timonel del organismo de Quilín.

A pesar de las restricciones, el exintendente del Maule sostuvo que "gana el fútbol cuando se realiza un partido. Fue muy difícil organizar este partido. Cuando se enfrentan dos equipos que son tradicionales y son los más famosos del país pasan este tipo de cosas, pero siempre por la prevención, que es lo más importante".

Sobre el legado de su criticada gestión, el directivo comentó: "Es el registro de hinchas que está controlando a cada persona que entra con reconocimiento facial, esos son legados. Pero un partido que va a haber un poco menos de gente no es un legado".

Por último, Milad sentenció: "Hay que normalizar que la gente se autocontrole, es normalizar que la gente se comporte en los estadios, eso es normalizar".

PURANOTICIA