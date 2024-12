Pablo Milad confirma que la Roja tendrá un amistoso y microciclo durante febrero de cara a las Clasificatorias

En el Consejo de Presidentes de la ANFP se fijaron las bases para los campeonatos del año 2025, aunque faltan otros temas por definir.

Tras la cita, el presidente del organismo de Quilín, Pablo Milad, se refirió a las determinaciones que tomaron, entre ellas la "Ley Almirón" como consecuencia de la denuncia de Universidad Chile contra Colo-Colo por supuesto desacato del técnico.

"(Definimos) la no presencia de los DT en los estadios, porque eso incita a estar pendiente toda la gente, ver alguna situación sospechosa y ese tipo de cosas queremos evitarlo. Ya es un castigo el hecho que el técnico no pueda entrar al estadio y no pueda hacerlo el día del partido. Eso significa que tendrá que verlo en el hotel, en la casa o en cualquier lugar. Si incumple ese castigo, el equipo al que pertenece perderá los puntos", expresó el timonel del ente rector del balompié criollo.

Además, el exintendente del Maule se refirió a la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile, donde se ha considerado la opción de disputar partidos de ida y vuelta para así no tener problemas entre ambas hinchadas. Sin embargo, dijo creer que la mejor alternativa es continuar con partido único.

"Nosotros estuvimos barajando diferentes opciones, una de ellas era hacer una llave ida y vuelta por motivos de seguridad, pero estamos viendo una segunda alternativa que es jugar fuera de Santiago en diferentes lugares (Concepción o Temuco) y estamos esperando la respuesta".

"Estamos esperando, tenemos tiempo todavía. Será el fin de semana del 26 de enero, pero si es ida y vuelta sería el 22 y el 26. Depende de la autoridad, como directorio queremos que siga la normativa de un partido único, no podemos doblegarnos ante hinchas que no se portan bien. Ahora, si no autorizan el partido en alguna región, tendremos que jugar ida y vuelta, que es en principio el preacuerdo que teníamos", añadió.

Por último, Milad anunció que la Selección chilena asumirá nuevos desafíos los próximos meses para preparar la doble fecha de las Clasificatorias de marzo: "Hemos planificado un microciclo y un partido internacional acá en Chile que estamos definiendo quién entre dos o tres selecciones. La idea hoy es que tenemos mayor cantidad de seleccionados nacionales, darle minutos, probar jugadores que están en observación. Aquello sería con selección local, la primera semana de febrero, en pleno desarrollo de Copa Chile y no que habría interferencia con el Campeonato Nacional, lo más probable, es que sea una selección sudamericana".

