Pablo Galdames se despide de Independiente de Avellaneda: "Solo palabras de agradecimiento para el club"

Ya es un hecho que Pablo Galdames no seguirá en Independiente de Avellaneda, pues el volante chileno regresará el fútbol europeo como fichaje del Burgos, cuadro de la Segunda División de España.

El mediocampista nacional ya se despidió del conjunto argentino, al que arribó a comienzos de 2025, con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

"Rojo querido, llegó el momento de decir adiós. Fue un año muy intenso, pero a la vez muy lindo. Siento un orgullo gigante por haber vestido la camiseta del equipo más ganador de América. Solo palabras de agradecimiento para el club que me abrió las puertas, para la gente que trabaja en él, para los hinchas que siempre me trataron de la mejor manera y me hicieron sentir muy cómodo", escribió el jugador criollo en su cuenta de Instagram.

"Agradecer también a todos los que estuvieron en el día a día conmigo y con nosotros: cuerpos técnicos, cuerpo médico, utileros, gente de la administración, prensa, limpieza, seguridad y cocina", añadió.

Consignar que en la temporada en que estuvo en Independiente, Galdames disputó 33 partidos, con un registro de cuatro goles marcados y dos asistencias.

PURANOTICIA