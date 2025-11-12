Osvaldo "Pata Bendita" Castro fue incorporado al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Osvaldo "Pata Bendita" Castro, exdelantero entre las décadas del 60 y 80, fue inducido en la clase 2025 del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, en una ceremonia que tuvo lugar en México.

El otrora ariete criollo, quien debutó en el profesionalismo con la camiseta de Unión La Calera en 1965 y se retiró en 1984 defendiendo los colores de los Pumas de la UNAM, ostenta el récord de ser el chileno más goleador de la historia con 376 goles en 662 partidos.

Además del conjunto "cementero", el exatacante también jugó para Deportes Concepción y Universidad Católica en nuestro país, además de América, Club Jalisco, Coyotes Neza, Atlético Potosino y el ya mencionado cuadro felino en el balompié azteca. Además, disputó el Mundial de Alemania 1974 con la Roja.

En su inducción, el oriundo de Copiapó dijo estar "muy contento por este trofeo que me han dado. Jugué hasta los 36 años, salí cinco veces campeón en Chile, también en México, y es primera vez que me regalan este trofeo, que lo voy a cuidar como oro".

"Le agradezco a todos mis entrenadores y a los jugadores que estuvieron al lado mío, porque todo lo que hice en el fútbol mexicano no lo hice solo, lo hice con el apoyo de mis compañeros. Siempre voy a hablar de ellos. Muchas gracias", agregó.

Cabe destacar que junto con Castro también ingresaron al prestigioso museo leyendas de la talla de Iker Casillas, Dunga, Gary Lineker, Ronald Koeman, René Higuita, Diego Forlán y Ubaldo Fillol.

(Imagen: @famasalon)

