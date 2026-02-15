Óscar Opazo se adelanta y complica el futuro de Mauricio Isla en Everton

Cuando todo parecía encaminado para que Mauricio Isla se transformara en nuevo refuerzo de Everton, tras su salida de Colo Colo, el escenario dio un inesperado giro que podría complicar seriamente el futuro del experimentado lateral derecho.

Según reveló el periodista Diego Peralta en su cuenta de X, Óscar Opazo tomó ventaja en las últimas horas para convertirse en refuerzo del cuadro viñamarino, desplazando momentáneamente al “Huaso” en la carrera por el puesto.

De acuerdo con la información entregada por el comunicador, los contactos con Opazo se aceleraron durante este sábado, con el objetivo de que el lateral se sume al plantel Oro y Cielo de cara a la temporada 2026 del fútbol chileno.

En esa misma línea, Peralta detalló que entre lunes y martes el jugador se sometería a exámenes médicos en Viña del Mar, y que si supera las evaluaciones, firmaría un contrato por un año con Everton.

Respecto a la situación de Isla, el periodista aclaró que su nombre aún interesa en Everton, aunque reconoció que la negociación con Opazo avanzó de manera mucho más rápida, lo que podría dejar al ex seleccionado nacional sin opciones inmediatas.

De concretarse la operación, el impacto sería doble: Mauricio Isla quedaría sin equipo para la temporada 2026, y además Óscar Opazo cruzaría la vereda para defender al clásico rival de su club formador, Santiago Wanderers, agregando un componente simbólico al posible fichaje.

PURANOTICIA