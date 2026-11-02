Ortiz valoró intención de Mosa de renovar su contrato en Colo-Colo: "A uno lo llena de orgullo"

El director técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, agradeció las palabras del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien en el marco del duelo con Deportes Puerto Montt por Copa Chile expresó su deseo de renovar el contrato del argentino.

Ante los dichos del mandamás de la concesionaria que administra al "Cacique", el entrenador afirmó que "a uno lo llena de orgullo que el capitán de este barco haya dicho eso, pero la meta es ganar el domingo y conseguir el gran objetivo (proclamarse campeón) y si no se logra, seguir trabajando para ser campeones del torneo".

En esa misma línea, el "Tano" remarcó que "me encuentro de manera placentera en esta institución. La ciudad me gusta, me han tratado bien, mi familia está bien y eso es lo más importante, pero el objetivo es el día domingo y después de eso, me sentaré con el presidente y veremos lo que pasa".

Pese a que un triunfo les entregaría el título, el DT se mostró cauto. "Trabajamos con el mismo objetivo desde enero, tenemos que pensar en el día día y preparar el partido del domingo como todos los anteriores. No pensamos más allá. Hay que estar preparados para tener un buen partido ante Ñublense y luego ver si podemos conseguir nuestra meta", precisó,

Consultado por la calma que trata de traspasarle a sus dirigidos, el entrenador apuntó que "el mensaje es claro, no hemos conseguido nada. Depende de nosotros conseguir el objetivo y trabajaremos para este partido de la misma manera que hemos estado implementado desde enero".

Consignar que Colo-Colo visitará a Ñublense este domingo a las 15:00 horas sabiendo que le basta con el triunfo para bajar la ansiada estrella 35.

PURANOTICIA