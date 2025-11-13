Ortiz se refirió a los dichos de Pavez sobre la UC y aclaro por qué no es titular en Colo-Colo

Fernando Ortiz abordó los polémicos dichos de Esteban Pavez sobre que la Universidad Católica es la mejor institución del país y reveló por qué no juega el volante.

En conversación con radio ADN, el entrenador de Colo-Colo mencionó sobre las palabras del mediocampista que, "son opiniones, cada uno puede pensar distinto. Esteban se manifestó de esa manera y hay que respetarlo. Pero en lo personal, no la comparto. Hay millones de razones para justificar que Colo Colo es el más grande de Chile”.

Respecto a la ausencia de Pavez en el once titular, el argentino aclaró que su decisión responde únicamente a lo futbolístico. “Son razones técnicas y tácticas. Hay un compañero que hoy veo mejor, y eso se lo he dicho directamente”, explicó.

El entrenador también fue consultado sobre Manley Clerveaux, figura haitiana de la proyección del "Cacique", luego que trascendiera una posible indisciplina.

"En el caso prticular de Manley, a mí me sigue gustando como jugador, pero el fútbol profesional, a mi modo de ver, requiere de cierto profesionalismo. Cuando uno es jugador profesional y no hace actividades de profesional, entonces hay una pausa... 'espere señor, ¿usted quiere ser jugador profesional? Bueno, trabaje como un profesional. No es que yo vengo acá, hago fútbol, y a lo mejor me duele algo, hoy no entreno... Bueno, ese tipo de situaciones la he vivido con Manley. Si usted quiere ser profesional, trabaje como profesional. Esos actos de... no sé si indisciplina es la palabra, esos actos de rebeldía en que yo lo subí a Primera y tiene actitudes diferentes, no, no, no. Si quiere ser profesional, trabaje como profesional", respondió.

