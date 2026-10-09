Ortiz lanza dardo por la programación del fútbol chileno y envía mensaje al próximo presidente de la ANFP

Después de un largo receso de casi un mes, este fin de semana regresará la acción por la Liga de Primera, con el desarrollo de la fecha 24.

Colo-Colo, líder absoluto del certamen, visitará este domingo a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso en busca de dar un nuevo paso al título.

Este viernes, en la conferencia de prensa previa, el técnico Fernando Ortiz, manifestó su disgusto por la programación, debido a que tras esta fecha, el torneo se volverá a parar y los albos regresarán a la acción por el certamen el 25 de octubre ante Palestino.

"El cronograma está mal hecho de entrada, pero si opinamos, somos castigados. Es evidente que tendrían que prever millones de situaciones y tener una agenda anticipada", se quejó el estratego argentino.

Además, el "Tano" envió un mensaje a los candidatos a la presidencia de la ANFP para ver este tema: "Hasta el día no sabemos si vamos a jugar, el día, la hora... Es imposible, pero es lo que hay, hay que adaptarse. Los que vayan a la elección, (ojalá) consideren una mejor programación. Así todos podemos trabajar sobre una agenda ya preparada y adecuada".

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