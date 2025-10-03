Ortiz destapa conversación con Vidal por su nuevo rol en Colo-Colo: "Lo quiero ordenado"

El director técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, reveló que tuvo una conversación que tuvo con Arturo Vidal en su llegada al club, en la cual le aclaró el rol que quiere que cumpla en su equipo.

En entrevista con radio Cooperativa, el estratego aseguró que "le manifesté que lo que quería en la posición que ocupó en el último partido (ante Iquique), él lo entendió y tuvo la humildad de aceptarlo, y obviamente lo hizo muy bien".

En la misma línea, confesó que "el análisis de antes de llegar a Colo-Colo, veíamos a un Arturo por todo el campo de juego y totalmente desencontrado en una posición que respeto como una decisión de parte de Jorge (Almirón), pero yo quiero un Arturo Vidal ordenado, que sepa la función que debe cumplir".

"Eso lo hizo millones de veces en sus clubes anteriores y lo ha hecho perfecto, él lo entendió y lo llevó a cabo. Yo le dije exactamente 'quiero un Arturo ordenado, que me distribuya la pelota de un lado al otro, y si por momento tienes la intuición de llegar al área rival, debe haber un compañero que te reemplace'. Eso lo entendió y fue el jugador de la fecha", agregó.

Sobre Claudio Aquino, cuestionado por su irregular presente en el cuadro popular, el entrenador puntualizó que "en el funcionamiento que tuvo en la final (Supercopa) no fue adecuado porque a lo mejor sucedieron cosas inesperadas como una expulsión, lesiones y demás. Pero hoy lo utilicé del lado izquierdo, donde se pueda meter, interiorizar y tener su pierna hábil para remate o para habilitar. Y lo ha entendido bien".

Asimismo, el DT subrayó que "Claudio tiene que entender que tiene que llegar siempre al área para poder definir. Él es un jugador de una visión diferente, donde te puede habilitar con un pase de gol, pero espera a que el delantero trate de definir. Y yo le digo ‘sí, me parece perfecto, pero tienes que llegar más al área y tienes que pisar más el área’. Ese es el trabajo que yo estoy insistiendo con Claudio para poder ver lo que fue en Vélez".

Por último, se refirió al joven proyecto de la cantera Francisco Marchant y si bien admitió que "lo he visto solamente en videos. No he hablado ni me he presentado con él", sostuvo que "me parece un joven muy interesante. Toma decisiones como un adulto. Tiene una proyección bastante importante del club".

