Valentina Barrientos le da un nuevo oro a Chile en los 800 metros de los Juegos Suramericanos 2026

El atletismo le entregó una nueva medalla de oro a Chile en los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollan en Santa Fe, Argentina.

Si el miércoles fue Martina Weil quien consiguió la presea dorada en los 400 metros, este jueves fue Valentina Barrientos la encargada de quedarse con el primer lugar en los 800 metros.

Con un notable remate, la velocista nacional se adjudicó la medalla de oro con un tiempo de 2:03.31, superando a la uruguaya Deborah Rodríguez y a la brasileña Mayara Dos Santos, quienes obtuvieron las preseas de plata y bronce, respectivamente.

En tanto, la chilena Berdine Castillo cruzó la meta en el cuarto lugar.

De esta manera, el Team Chile acumula 35 medallas de oro y queda a tres de igualar la cosecha dorada conseguida en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022.

(Imagen: @TeamChile_COCH)

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