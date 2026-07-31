Alejandro Tabilo enfrenta a Ben Shelton: revisa el horario de los cuartos del ATP de Washington

Alejandro Tabilo (30° del ranking ATP) continúa con paso firme en el inicio de la gira norteamericana sobre superficie dura, instancia preparatoria para el US Open, último Grand Slam de la temporada.

El tenista chileno avanzó a los cuartos de final del ATP 500 de Washington luego de imponerse este jueves al francés Terence Atmane (56°) por parciales de 6-3 y 7-6 (6).

Sin embargo, "Jano" tendrá poco tiempo para celebrar, ya que este viernes volverá a la cancha en busca de un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

El desafío no será sencillo. Tabilo enfrentará por primera vez al estadounidense Ben Shelton, actual número 8 del mundo, quien viene de derrotar al francés Ugo Humbert por 6-7 (3), 6-3 y 6-4 para instalarse en los cuartos de final.

El encuentro entre el chileno y el estadounidense fue programado para el último turno de la cancha principal, por lo que comenzará no antes de las 20:00 horas.

Además, Tabilo ya registra un ascenso en el ranking ATP en vivo, ubicándose de manera momentánea en el puesto 27 del mundo. En caso de superar a Shelton y avanzar a las semifinales, el chileno escalaría hasta el lugar 26 del escalafón mundial.

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