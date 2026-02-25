Odriozola tras la eliminación de Huachipato: “Si dependemos solo de Maxi Gutiérrez, no podemos seguir jugando el torneo”

Huachipato no pudo seguir en carrera en Copa Libertadores y el martes sentenció su eliminación en la segunda fase previa tras caer por 2-1 en Talcahuano ante Carabobo de Venezuela.

Tras el cotejo, el arquero del cuadro acerero, Rodrigo Odriozola, manifestó su frustración por quedar en el camino en el torneo continental.

"Tuvimos oportunidades para ganar el partido, pero no pudimos concretarlas y ellos concretaron las pocas que tuvieron. Estamos muy tristes. No hay muchas ganas de hacer análisis. Necesitábamos ganar el partido, y no se ganó", expresó el golero del conjunto siderúrgico.

Además, abordó la sensible baja de Maximiliano Gutiérrez, la gran figura del club y quien partió antes de la revancha rumbo a Argentina para fichar en Independiente de Avellaneda: "Maxi era un jugador importante, le daba una calidad extra al equipo. Pero nosotros nos tenemos que acomodar y resolver. Si somos un equipo que depende solo de Maxi Gutiérrez, no podemos seguir jugando el torneo".

"Nos alegra mucho lo de Maxi, ojalá que le vaya bien, pero nosotros tenemos jugadores recontra preparados para suplirlo", añadió el cancerbero.

Por último, Odriozola apuntó al Campeonato Nacional, donde marchan como uno de los punteros junto a Colo Colo: "Si bien la idea era no perder el foco en el torneo local, teníamos ganas de seguir avanzando en Copa Libertadores, era un paso importante en todo sentido. Pero recién empieza el año, tenemos muchas ganas de pelear arriba".

