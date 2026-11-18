El mediocampista descartó los rumores surgidos en redes sociales sobre un conflicto con sus compañeros y la dirigencia luego de la derrota ante Coquimbo Unido.
O'Higgins no pudo quedarse con el título de la Copa de la Liga tras perder la final ante Coquimbo Unido por un claro 3-0, en el estadio Santa Laura.
Tras el cotejo, en redes sociales se aseguró que Juan Leiva tuvo encontrón con compañeros y la dirigencia y que no seguiría en el club.
Frente a esto, el mediocampista salió al paso para desmentir rotundamente una supuesta pelea en el camarín del "Capo de Provincia".
"Esta información es completamente falsa. Jamás me he peleado con nadie y solo quiero que podamos terminar el año de la mejor manera posible. Y tampoco he dicho que me voy. ¡Vamos celestes!", escribió en su cuenta de Instagrama.
Consignar que O'Higgins se prepara para recibir este sábado a Universidad de Chile, en un duelo clave para sus aspiraciones de arrancar de la zona de descenso.
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