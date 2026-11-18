O'Higgins no pudo quedarse con el título de la Copa de la Liga tras perder la final ante Coquimbo Unido por un claro 3-0, en el estadio Santa Laura.

Tras el cotejo, en redes sociales se aseguró que Juan Leiva tuvo encontrón con compañeros y la dirigencia y que no seguiría en el club.

Frente a esto, el mediocampista salió al paso para desmentir rotundamente una supuesta pelea en el camarín del "Capo de Provincia".

"Esta información es completamente falsa. Jamás me he peleado con nadie y solo quiero que podamos terminar el año de la mejor manera posible. Y tampoco he dicho que me voy. ¡Vamos celestes!", escribió en su cuenta de Instagrama.

Consignar que O'Higgins se prepara para recibir este sábado a Universidad de Chile, en un duelo clave para sus aspiraciones de arrancar de la zona de descenso.

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