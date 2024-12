Octavio Rivero afirma que es un "orgullo" que U. de Chile esté interesado en ficharlo

Tras el arribo de Julián Alfaro hace un par de semanas, en Universidad de Chile siguen trabajando para la conformación del plantel de cara a la temporada 2025, donde el club volverá a competir en fase de grupos de Copa Libertadores tras cuatro años de ausencia.

En ese contexto, los azules fijaron la vista en el delantero uruguayo Octavio Rivero, actual jugador del Barcelona de Guayaquil, quien sería la prioridad para transformarse en el nuevo "9" del equipo.

A pesar de su pasado en Colo-Colo, archirrival del conjunto laico, el charrúa aseguró en conversación con Sport 890 de Uruguay que le entusiasma la idea de defender los colores del "Romántico Viajero".

"Tengo un año y medio más de contrato con Barcelona. Mi representante me comentó de la posibilidad de la Universidad de Chile. Volver a Chile es algo que me gustaría en algún momento. Es un orgullo que un equipo como la U me venga a buscar", aseveró.

Por otra parte, el ariete subrayó que "haber jugado en Nacional y que me haya venido a buscar Peñarol, jugar en Colo-Colo y que ahora venga la Universidad de Chile, significa que las cosas las estoy haciendo bien. Me llena de orgullo. Que se dé lo que tenga que darse".

Consignar que hace unos días, TNT Sports informó que las tratativas entre la U y el club dueño del pase de Rivero se entramparon debido a una diferencia de 250 mil dólares por la carta del futbolista.

(Imagen: @octaviorivero29)

