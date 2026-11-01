O’Higgins vence a Ñublense por la cuenta mínima y se aleja de la zona de descenso

A pesar que tanto en la Copa Chile como en la Copa de la Liga O’Higgins ha estado a la altura competitiva exigida, en la Liga de Primera la situación no ha sido la misma.

La escuadra celeste no ha andado bien y en las últimas tres fechas no había podido ganar por lo que, peligrosamente, se empezó a acercar a la zona de descenso.

Pero O’Higgins este sábado pudo sacar la cabeza del agua al derrotar por 1-0 a Ñublense y completar 31 unidades que lo alejan de los últimos lugares.

El partido en El Teniente que amenazaba con mantener un equilibrio poco atractivo, se activó en los minutos finales del primer tiempo. Y con un solo gran protagonista: Arnaldo Castillo.

Y es que el delantero celeste estuvo en las dos jugadas más importantes de ese período.

A los 42’, el paraguayo-chileno abrió la cuenta tras conectar a boca del arco de Nicola Pérez un buen centro de Bastián Yáñez, y tres minutos después un golpe sobre Osvaldo Bosso generó su expulsión.

Poco, pero animado lo de ese primer lapso en El Teniente.

Se suponía que en el segundo tiempo habría más emoción pensando que los chillanejos se irían con todo para obtener el empate aprovechando el hombre de más y que los rancagüinos esperarían a pie firme para intentar matar de contraataque.

Nada de ello se produjo. El partido se estancó, el 1-0 no se movió y O’Higgins terminó con los brazos al cielo pensando que ya está casi salvado de las penas del infierno.

O’Higgins (1)

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Leandro Díaz (Luis Pavez, 82’); Tomás Avilés, Felipe Ogaz; Walter Bou (Esteban Moreira, 68’), Bryan Rabello (Ignacio Schor, 46’), Bastián Yáñez (Thiago Vecino, 68’); Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Ñublense (0)

Nicola Pérez; Carlos Salomón (Joaquín González, 58’), Pablo Calderón (Ignacio Tapia, 58’), Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Matías Plaza (Alex Valdés, 82’), Lorenzo Reyes; Gabriel Graciani (Fernando Ovelar, 68’), Diego Céspedes, Lucas Molina (Franco Rami, 68’); Esteban Calderón. DT: Vicente Núñez.

Liga de Primera (Fecha 26).

Estadio: El Teniente.

Gol: Arnaldo Castillo (O’H, 42’).

Expulsados: Arnaldo Castilllo (O’H, 45’) y Joaquín González (Ñ, 87’).

Público: 4.594 personas.

Árbitro: Mathias Riquelme.

PURANOTICIA