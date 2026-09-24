Valentina Toro y Tomás Freire suman dos medallas de oro en karate en los Juegos Suramericanos

El Team Chile cosechó dos nuevas medallas de oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, en Argentina, y lo hizo de la mano del karate, tanto en damas como en varones.

En la rama femenina, Valentina Toro, quien volvió a competir en un megaevento a nueve meses de su rotura de ligamento cruzado anterior, se quedó con el primer puesto en la categoría menos de 55 kilos.

La chilena se impuso por un yuko a favor (1-0) sobre la venezolana Bárbara Pérez en una cerrada definición que se decidió a dos segundos del final.

Minutos más tarde, en la división menos de 67 kilos masculino, Tomás Freire derrotó en una reñida contienda con el panameño Alberto Gálvez.

El criollo y el caribeño igualaron a cuatro en el marcador, pero como fue el nacional quien puntuó primero en el combate, el triunfo fue para él.

De esta manera, la delegación chilena se afianzó en el quinto puesto del medallero con 38 oros.

(Imagen: @TeamChile_COCH)

PURANOTICIA