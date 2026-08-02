O'Higgins renueva el contrato del portero Omar Carabalí hasta 2029

O’Higgins no pudo con Boca Juniors en la definición de los lanzamientos penales y quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

Así, los celestes culminaron su campaña internacional 2026 y ahora se abocan a pelear por puestos de copas internacionales 2027.

Y para hacerlo deberá enfrentar dos bajas importantes: las de Francisco González y Martín Sarrafiore quienes dejaron el club para enrolarse en instituciones fuera de Chile.

En ese marco, la dirigencia rancagüina inició el trabajo para conformar el futuro plantel celeste.

Y una de los objetivos que se había planteado lo consiguió: renovar el contrato del portero Omar Carabalí.

“¡𝐎𝐦𝐚𝐫 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐛𝐚𝐥𝐢́ 𝐫𝐞𝐧𝐨𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟗! En una temporada de altísimo nivel, nuestro arquero chileno-ecuatoriano, Omar Carabalí, extendió su vínculo con O’Higgins hasta diciembre de 2029".

"¡Felicitaciones, Omar! Más que merecida renovación. ¡Vamos por muchos desafíos y más alegrías juntos!” señalo el club O´Higgins en su cuenta oficial de Instagram.

“Estoy demasiado contento, familiarmente estamos cómodos acá. Estoy agradecido con el club y el hincha, esperemos tener muchas alegrías más (...) Hemos ido progresando. Estoy a full, tratando de crecer siempre, con el cuerpo de arqueros manteniéndonos trabajando (…) Ha sido un año y ocho meses muy intensos, lo hemos vivido a mil. Hemos vivido tristezas y alegrías, pero muy cómodos. Somos un hincha más del club con mi familia, estoy agradecido de esta oportunidad”, sostuvo Carabalí en la web oficial de O’Higgins.

PURANOTICIA