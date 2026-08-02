Deportes Concepción golea a Universidad Católica y la aleja de la lucha por el título

Deportes Concepción aparentemente le dio a Universidad Católica el golpe de gracia en su ilusión por pelear el título al golearlo 3-0 en como local en el marco de la fecha 17 de la Liga de Primera.

Los cruzados, tras esta dura caída, quedaron a 15 puntos del puntero Colo Colo, mientras que los penquistas lograron un desahogo importante en su pelea más realista: escapar del descenso.

No hay dudas sobre la justicia de la victoria del León de Collao.

El estado precario de la cancha del Ester Roa -que ha sufrido en los últimos días las inclemencias climáticas- debía necesariamente jugar un rol en el encuentro. Y así fue.

Los lilas se adaptaron mejor y mediante el juego directo, el pelotazo largo y la apertura por las bandas, el cuadro local se vio mejor aspectado que los cruzados.

La UC, aunque tuvo momentos para juntar pases y enhebrar jugadas, no se afirmó bien y sintió el rigor de jugar ante un rival y un suelo poco acogedor.

Por ello es que se vio afectado, más aún si cometió errores defensivos que ayudaron a Deportes Concepción para ponerse en ventaja de 2-0 en el primer tiempo con anotaciones de Joaquín Montecinos (9’) y Joaquín Larrivey (31’).

El ingreso de Matías Palavecino en la segunda etapa oxigenó el mediocampo de la Católica que empezó a jugar acorde las circunstancias y a acercarse al arco de Nicolás Araya.

Pero la impericia cruzada fue inversamente proporcional a la eficacia de Deportes Concepción que aprovechó la oportunidad que se creó en un tiro de esquina para liquidar el encuentro con un soberbio cabezazo del zaguero Norman Rodríguez (69’).

Nada que hacer para la UC que ahora ve lejos la opción de escribir una épica historia...

Deportes Concepción (3)

Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Dilan Varas; Joaquín Montecinos (Fernando Romero, 67’), Mario Sandoval, Yonathan Rodríguez (Fernando Martínez, 67’), Ethan Espinoza (Matías Cavalleri, 84’); Jorge Henríquez (Cristián Riquelme, 78’); Joaquín Larrivey (Diego Acosta,78’). DT: Fernando Díaz.

Universidad Católica (0)

Darío Melo; Bernardo Cerezo (Ignacio Pérez, 84’), Branco Ampuero, José Luis Díaz, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia (Agustín Farías,84’), Cristian Cuevas (Matías Palavecino, 46’); Diego Corral (Martín Gómez, 68’), Fernando Zampedri y Justo Giani (Juan Francisco Rossel, 68’). DT: Daniel Garnero.

Liga de Primera (Fecha 17).

Estadio: Ester Roa.

Goles: Joaquín Montecinos (DC, 9’), Joaquín Larrivey (DC, 31’) y Norman Rodríguez (DC, 69’).

Público:11.261 personas.

Árbitro: Diego Flores.

PURANOTICIA