Colo-Colo no olvida el golpe del Superclásico: Sosa apunta a los “detalles” y critica a la U

La derrota por 1-0 en el estadio Monumental en el Superclásico ante Universidad de Chile sigue dando vueltas en algunos jugadores de Colo-Colo.

Este miércoles el defensa del Cacique Joaquín Sosa lamentó la caída frente al conjunto azul en el reducto de Macul el pasado domingo.

"Obviamente a nadie le gusta perder un clásico. Todos entramos con ganas de ganar ese partido, pero por más esquemas y planificación que haya, los clásicos se definen por detalle y fue así como ganó el rival, por un pequeño detalle", expresó el zaguero uruguayo en conferencia de prensa.

Además, el charrúa cuestionó a los futbolistas de la U: "Dentro de la cancha se vio quién propuso y quién no. En cada jugada, en cada roce, el rival se quedaba mucho tiempo en el piso, pero no hay excusas. Se perdió y ahora tenemos que seguir trabajando".

Pero el defensor manifestó su enfoque en el siguiente duelo contra Audax Italiano: "Ya hay que pasar la página porque tenemos un partido importantísimo el fin de semana".

"Colo Colo es el club más grande de Chile, siempre vamos a querer pelear el torneo y lo vamos a pelear hasta el final", sentenció Sosa.

PURANOTICIA