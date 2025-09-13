O’Higgins es el nuevo escolta de la Liga de Primera tras Coquimbo Unido

Sin mucho ruido, casi en silencio, O’Higgins está cumpliendo una gran campaña en la Liga de Primera. Los números así lo indican.

Al derrotar este sábado 2-1 a Palestino en La Cisterna, la escuadra de Francisco Meneghini llegó a los 41 puntos en la tabla y se convirtió en el exclusivo sublíder, sólo superado por Coquimbo Unido, y es luchador serio para clasificarse a la Copa Libertadores 2026.

En el feudo palestinista, la escuadra de la Sexta Región mostró sus galones y también el peso de un goleador de fuste.

Los celestes dieron el golpe en los primeros minutos. A los 7’, un buen centro-pase de Luis Pavez desde el sector izquierdo para Maximiliano Romero dejó al argentino sin oposición para marcar.



El tanto le dio tranquilidad a los visitantes y produjo un efecto diametralmente contrario en el local que, en lugar de mantener su línea de juego y privilegiar el buen pie de sus volantes, optó por darle a la lucha tintes excesivamente físicos, de contacto, lo que, al cabo, pareció una medida poco colaborativa con la meta que era igualar el marcador.

El dolor se profundizó para Palestino cuando el mismo Romero puso el 2-0 con un gran remate desde fuera del área.

La rápida reacción de los locales para descontar, con un exquisito tiro libre de Joe Abrigo le dio por primera vez el ánimo para ir a buscar un mejor resultado.

Y a eso fue el cuadro de Lucas Bovaglio pero con escasa fortuna.

Un remate de Gonzalo Tapia que el zaguero Juan Ignacio Díaz sacó en la línea misma de gol fue la mejor opción palestinista para conseguir la épica.

No le alcanzó para más. Un inspirado O’Higgins se llevó los puntos y también el puesto de escolta exclusivo del líder del torneo.

Los celestes quedaron ahora con la ilusión a tope. Callladitos, sin hacer ruido.



Palestino (1)

Sebastián Pérez; Dilan Zúñiga, Fernando Meza, Cristian Suárez, Jason León; Gonzalo Tapia (Junior Arias, 81’), Julián Fernández (José Bizama, 61’), Joe Abrigo; Bryan Carrasco (Pablo Parra, 61’), Junior Maribel (Ronnie Fernández, 81’) y Jonathan Benítez (Ian Alegría, 87’). DT: Lucas Bovaglio.

O’Higgins (2)

Omar Carabalí; Moisés González, Alan Robledo, Juan Ignacio Díaz, Luis Pavez; Matías Lugo (Juan Leiva, 56’), Felipe Ogaz (Nicolás Garrido, 77’); Bryan Rabello; Joaquín Tapia (Francisco González, 56’), Maximiliano Romero (Arnaldo Castillo, 81’) y Martín Sarrafiore (Cristian Morales, 77’). DT: Francisco Meneghini.

Liga de Primera (Fecha 23).

Estadio: La Cisterna.

Goles: Maximiliano Romero (O’H, 7’ y 66’) y Joe Abrigo (P, 70’).

Árbitro: Piero Maza.

PURANOTICIA