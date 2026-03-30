O'Higgins derrota a Palestino que se estanca en el último lugar del grupo C de la Copa de la Liga

La crisis futbolística de Palestino sumó un nuevo capítulo este lunes en el estadio Municipal de La Cisterna. Bajo la dirección técnica de Cristian Muñoz, el cuadro de colonia cayó por 3-1 ante O'Higgins, encadenando su cuarto compromiso consecutivo sin abrazos.

Este resultado no solo estanca al "Tino Tino" en el último lugar del Grupo C de la Copa de la Liga con un solo punto, sino que además pone en entredicho la continuidad de su estratega ante la presión de la hinchada, hipotecando sus chances de avanzar en el torneo.

El desarrollo del juego favoreció tempranamente a los rancagüinos, quienes golpearon al minuto 2 mediante un certero cabezazo de Arnaldo Castillo, tras una asistencia desde la derecha de Francisco González.

Aunque los locales lograron sacudirse del dominio inicial y generaron ocasiones de peligro antes del entretiempo, se toparon con una actuación sólida del portero Omar Carabalí, quien sostuvo la ventaja mínima para los dirigidos por Lucas Bovaglio cuando el cansancio empezó a mellar el despliegue visitante.

La tónica no varió en la segunda mitad. A los 50', la fórmula del primer gol se replicó con exactitud: centro de González y testazo goleador de Castillo para el 2-0, acción que gatilló las pifias del público local hacia el "Nona" Muñoz.

El tercer tanto de la visita llegó a los 69', cuando el propio Francisco González batió a Sebastián Salas tras recibir un envío largo. Pese a que Francisco Montes (71') logró el descuento con un disparo inalcanzable para Carabalí, el ímpetu de los capitalinos no fue suficiente para revertir la historia, contrastando con el 4-2 que Palestino le había propinado a este mismo rival en febrero pasado por la liga local.

En cuanto a lo que viene, el elenco árabe se medirá ante Universidad Católica este jueves a las 18:00 horas, en lo que será su último examen previo al debut en Copa Sudamericana. Por su parte, el "Capo de Provincia", que ahora lidera su zona con siete unidades, enfrentará a Audax Italiano el viernes a las 20:00 horas antes de su estreno internacional. El encuentro fue dirigido por el juez Francisco Gilabert.

Formaciones:

Palestino alineó con Sebastián Salas; Vicente Espinoza, Enzo Roco (77' Antonio Ceza), Fernando Meza (62' Julián Fernández), Jason León; Gonzalo Tapia (67' Nelson Da Silva), Nicolás Meza (62' César Munder), Francisco Montes; Martín Araya (62' Dilan Zúñiga), Ronnie Fernández y Jonathan Benítez.

O'Higgins formó con Omar Carabalí; Cristian Morales, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Leandro Díaz; Gabriel Pinto (85' Benjamín Pérez), Juan Leiva, Martín Maturana (66' Martín Sarrafiore); Francisco González (85' Joaquín Tapia), Arnaldo Castillo (66' Thiago Vecino) y Bastián Yáñez (76' Luis Pavez).

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