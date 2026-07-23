O'Higgins cayó por la cuenta mínima ante Boca Juniors en la ida de los playoffs de Copa Sudamericana

Un O'Higgins sin mucha claridad en los metros finales de la cancha perdió por la cuenta mínima en La Bombonera ante un sólido Boca Juniors, arrancando con el pie izquierdo la serie de playoffs de la Copa Sudamericana.

Aunque el cuadro argentino tenía la pelota en su poder y hacía trabajar al fondo rival, los rancagüinos no desentonaron y al menos hasta antes de la pausa de hidratación tuvieron las mejores ocasiones de riesgo a través de Francisco González (6'), Luis Pavez (15') y Martín Sarrafiore (21').

Sin embargo, a partir de ese momento los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena le fueron cerrando los espacios al combinado chileno y en una de las pocas ocasiones en que el subcampeón del mundo Leandro Paredes tuvo tiempo para pensar, metió un pase largo para Miguel Merentiel, quien quedó solo frente al portero Omar Carabalí y definió suave y cruzado para abrir la cuenta (44').

Para el segundo tiempo, el conjunto "xeneize" no solo sostuvo su dominio del esférico sino que además comenzó a animarse cada vez más sobre el arco de un elenco celeste que ni siquiera lograba conectarse en ofensiva con sus hombres más peligrosos como lo son "Pancho" González y Sarrafiore.

Santiago Ascacibar estuvo cerca de ampliar las cifras, pero Felipe Ogaz alcanzó a bloquear su cabezazo (56') y poco después, Merentiel no llegó a conectar un centro de Lautaro Blanco (72'). La visita apenas pudo reaccionar con un frentazo de Alan Robledo que pasó por arriba del travesaño (74').

Recién en el tramo final del compromiso la escuadra forastera logró instalarse por momentos en terreno adversario. Sin embargo, en ningún momento hizo trabajar al arquero Álvaro Montero y terminó cosechando una amarga derrota pensando en el partido de vuelta, agendado para las 20:30 horas del próximo jueves en el estadio Codelco El Teniente.

En el intertanto, Boca Juniors enfrentará a Deportivo Riestra desde las 18:30 del domingo. Ese mismo día, pero a las 20:30, O'Higgins visitará a Deportes Concepción en la región del Biobío.

PURANOTICIA