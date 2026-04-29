O’Higgins acecha el liderato tras vencer a Boston River y Bovaglio advierte: "Disfruto este presente, no es normal"

Con una victoria por 2-0 frente a los uruguayos de Boston River durante la noche del martes en Rancagua, la escuadra de O'Higgins ratificó su llamativo desempeño en la fase grupal correspondiente a la Copa Sudamericana 2026. Gracias a este resultado, el elenco celeste logró instalarse en la segunda posición de la zona C, quedando a tan solo un punto del líder Sao Paulo.

Frente a la sólida presentación exhibida ante el combinado charrúa, Lucas Bovaglio, técnico del conjunto rancagüino, no ocultó su absoluta conformidad y dedicó múltiples alabanzas al rendimiento de sus pupilos.

En ese contexto, el estratega del Capo de Provincia manifestó su alegría por la actualidad del plantel: "Disfruto nuestro momento. Disfruto este presente porque no es normal que este equipo tenga los resultados que está teniendo. Las presentaciones que está teniendo normalmente son de aceptables hacia arriba".

Pensando en los próximos desafíos, el adiestrador proyectó el crucial encuentro que sostendrán en casa ante los brasileños. "Ahora la semana que viene nos toca contra Sao Paulo de local, nos jugamos mucho. Hay que meter como sea, hay que tratar de ganar ese partido. Hoy Sao Paulo fue con un equipo alternativo a Bogotá y sacó un empate. Nos jugamos mucho la próxima semana", complementó.

Haciendo memoria sobre sus declaraciones a principios de año, el DT hizo hincapié en un factor clave para este éxito: "Cuando arrancaba la temporada dije que íbamos a tener varias competencias, de índole internacional y local, pero había una que era trascendental: la competencia interna".

Para cerrar, Bovaglio valoró cómo esta disputa por la titularidad ha forjado un excelente clima dentro del vestuario. "Esa competencia hace que el que entra rinda al máximo, que vea su chance de ganarse un puesto. Eso ha generado muy buena energía, hace que vayan apareciendo jugadores que rinden", concluyó.

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