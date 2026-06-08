En Brasil afirman que la UC negocia el regreso de Gonzalo Tapia para la Copa Libertadores

Ad portas de que se abra el mercado de pases en el fútbol chileno, continúan los rumores sobre posibles refuerzos para Universidad Católica, elenco que tendría entre ceja y ceja a un excanterano.

Así lo hizo saber el portal brasileño "Avante Meu Tricolor", medio partidario de Sao Paulo, el cual reveló que el cuadro "cruzado" estaría interesado en Gonzalo Tapia, atacante de irregular presente en el conjunto paulista.

"El interés sería en una cesión para el segundo semestre del año, específicamente para la fase eliminatoria de la principal competición continental (Copa Libertadores)", apuntaron desde el mencionado sitio.

Eso sí, precisaron que "la apuesta del Tricolor es que el jugador genere alguna oferta europea. También hay interés de un equipo inglés", pero dejaron en claro de que momento no ha llegado ninguna oferta oficial.

Tras la salida del entrenador Hernán Crespo y el arribo de Victor Sá, Tapia perdió protagonismo en el club paulista y en la presente temporada ha disputado 27 partidos, 16 de ellos como titular y solo ha marcado tres goles.

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