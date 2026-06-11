Nuevo técnico de Boca Juniors evaluará en pretemporada el futuro de Carlos Palacios

La continuidad de Carlos Palacios en Boca Juniors de cara a la segunda parte de la temporada 2026 continúa rodeada de incertidumbre. En las últimas semanas, diversos medios argentinos han especulado con una eventual salida del delantero chileno, especialmente luego de que el propio futbolista se mostrara abierto a un posible regreso a Colo-Colo.

En ese contexto, desde Argentina revelaron que el nuevo entrenador del conjunto xeneize, Rodolfo Arruabarrena, ya definió los pasos a seguir respecto de la situación del atacante nacional.

Según informó el medio partidario Planeta Boca, el técnico pretende analizar durante la pretemporada el desempeño y las condiciones de Palacios antes de tomar una decisión definitiva sobre su continuidad en el plantel.

La evaluación también incluirá al mediocampista chileno Williams Alarcón, quien al igual que Palacios perdió espacio durante la temporada y deberá convencer al nuevo cuerpo técnico.

"Luego, queda por resolver las situaciones de otros futbolistas, cuyos futuros son una incógnita y el 'Vasco' quiere analizar en pretemporada. Dos de ellos son Carlos Palacios y Williams Alarcón, quienes perdieron lugar en el 2026 por diferentes motivos. Con el correr de los días, se sabrá qué determinación tomará el técnico con ellos", sostuvo el citado medio.

Por ahora, el futuro de ambos jugadores nacionales permanece abierto y dependerá de la evaluación que realice Arruabarrena durante los trabajos preparatorios para el segundo semestre, período que será determinante para definir si continúan en Boca Juniors o buscan nuevos horizontes en sus carreras.

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