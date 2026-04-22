Nuevo presidente de Cruzados traza objetivos deportivos de la UC y entrega un espaldarazo a Buljubasich

Este miércoles se llevó a cabo la primera rueda de prensa del flamante presidente de Cruzados, Matías Claro. El directivo ocupa el cargo que quedó vacante tras la salida de Juan Tagle de la concesionaria que administra a la Universidad Católica.

Frente a los micrófonos, una de las primeras medidas del dirigente fue ratificar en su puesto a José María Buljubasich. De esta manera, el director deportivo del conjunto de la franja recibió todo el respaldo de la nueva administración, disipando así los rumores surgidos en las últimas horas que apuntaban a una eventual partida del "Tati" de la institución.

Para justificar esta decisión, la máxima autoridad del club argumentó: "Nuestra gestión deportiva yo creo que desde que está en Cruzados es realmente histórica, somos probablemente el equipo con mayores títulos a nivel nacional y queremos potenciar eso en nuestra gestión deportiva".

Por otro lado, el mandamás aprovechó la instancia para definir cuál será el objetivo institucional mínimo exigido para este año en el plano internacional. Al respecto, fue categórico al señalar: "Queremos pasar la fase de grupos y poder llegar a la fase de eliminación directa. Esa es la meta que le hemos transmitido a la gestión deportiva".

Finalmente, al abordar el ámbito local, Claro detalló las aspiraciones del equipo. "Nuestros objetivos como Católica siempre van a ser que hasta el último partido vamos a pelear todos los campeonatos que estemos jugando en Chile. Hoy día estamos en una posición muy expectante en los tres que estamos jugando, creemos que tenemos muchas oportunidades de poder lograr campeonar por lo menos en alguno de los tres, vamos a hacer el esfuerzo máximo, ojalá de ganar los tres", concluyó.

(Imagen: @Cruzados)

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