Nuevo controlador de Huachipato confirma que tiene en carpeta a Jaime García: "Es una alternativa que estamos considerando"

Importantes movimientos tuvo durante los últimos días Huachipato. Es que por medio de redes sociales, el elenco siderúrgico comunicó a través de redes sociales un cambio en la propiedad del club, el cual pasó a manos de Hernán Ronsenblum, quien tomó como primera gran decisión la desvinculación de Igor Oca como entrenador del primer equipo.

En entrevista con La Tercera, el empresario explicó cómo se gestó su regreso al fútbol profesional, del cual se alejó en 2022 luego de una exitosa etapa como gerente de los "diablos rojos", que esa misma temporada se quedaron con el subliderato del Campeonato Nacional.

"Yo me retiré hace dos años de Ñublense y no pretendía volver. Se dio la opción y se alinearon los astros y llegué a la propiedad de Huachipato. No estaba en mis planes hace cinco o seis meses. Es una oportunidad que se me presentó y se desarrolló en el tiempo", explicó el nuevo timonel de los siderúrgicos.

Consultado respecto al monto de la transacción para hacerse con las acciones que dejó Victoriano Cerda, aseguró que "no puedo, lamentablemente, entrar en detalles. Hay un acuerdo de confidencialidad en ese sentido que debo respetar. No es real que sean US$ 25 millones".

A propósito de la salida de Oca, el timonel de los "acereros" confesó que una de las opciones que manejan para llegar a la banca es la de Jaime García, quien coincidió con él combinado chillanejo, dejando una muy grata impresión.

En ese sentido, Ronsenblum señaló que "lo he hablado con él. Hay una afinidad y un cariño muy grande. Una lealtad muy grande también. Es una alternativa que estamos considerando. Sería lindo que nos reencontráramos en un proyecto como este, que tiene grandes expectativas. La vara está muy alta".

PURANOTICIA