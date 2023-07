Nuevo caso de indisciplina en Ñublense tendría frustrado a Jaime García

Un nuevo caso de indisciplina habría surgido al interior del plantel de Ñublense, colmando la paciencia del director técnico Jaime García, quien debió marginar a un nuevo jugador de un partido válido por el Campeonato Nacional.



Se trata del jugador Jorge Henríquez, quien según el diario La Discusión se habría visto envuelta en una situación extradeportiva que le valió la marginación del compromiso ante Unión Española disputado durante la noche del jueves, cotejo que terminó con triunfo para los hispanos por la mínima.



Aquello se sumaría a la molestia que el estratega tuvo con Patricio Rubio, quien durante el año pasado sufrió una intervención quirúrgica en uno de sus codos. El procedimiento implicaba que el delantero no practicara pádel durante su recuperación, algo que no habría sido cumplido por el goleador.



También se reportaron incidentes hace algunos meses con Pablo Aránguiz y Manuel Rivera. Si bien en su oportunidad el estratego apuntó a que se trataba de una "decisión técnica", de acuerdo con AS Chile el real motivo para castigar a los volantes por un par de partidos tuvo que ver con un acto de indisciplina, en el contexto de las tardes libres que brinda el entrenador a los jugadores.



En ese sentido, desde el club indicaron al citado medio que "la mayoría de futbolistas que tienen familias en Santiago se van de Chillán cuando tienen horas libres. Se ponen de acuerdo y viajan en grupo. Se devuelven en la madrugada y llegan directo a entrenar".



Pero no todos cumplieron con lo acordado. El caso más problemático es el de Aránguiz: el ex Universidad de Chile "se presentó en malas condiciones", sostuvieron desde la tienda ñublina. Rivera, en tanto, simplemente no llegó a las prácticas.

