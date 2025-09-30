Nueva Zelanda remontó ante Egipto y sumó sus primeros tres puntos en el Mundial Sub-20

Nueva Zelanda dio vuelta la página luego del traspié sufrido en su debut en el Mundial Sub-20 y venció por un ajustado 2-1 a Egipto, alimentando la ilusión de los pupilos de Chris Greenacre por clasificar a octavos de final.

A diferencia de la derrota ante Japón, el elenco africano decidió ajustar un poco las piezas para el choque de este martes, a diferencia del cuadro oceánico, que mantuvo el mismo once que perdió agónicamente ante Chile.

Rápidamente en el compromiso se puso a favor de los faraones, que tomaron la delantera en el minuto 4 gracias a un zapatazo seco de Ahmed Kabaka, quien había recibido un pase hacia atrás de Mohamed Abdallah.

Sin embargo el conjunto neozelandés no tardó en reaccionar y dio vuelta el marcador. Luke Brooke-Smith impactó el balón en la boca del arco para emparejar las cifras (13'), mientras que Xuan Locke concretó la remontada en los 16'.

Con la ventaja en su poder, los "Youth All Whites" controlaron los ritmos del primer tiempo y hasta pudieron aumentar la diferencia, pero el portero Ahmed Wahp le contuvo el tiro a Keegan Kelly (35').

Los equipos intercambiaron los papeles en la segunda fracción, donde la escuadra egipcia le arrebató la pelota a su adversario y coqueteó con la igualdad por medio de Tebo Gabriel (52'), Mohamed Abdallah (59') y Moataz Mohamed (70').

El representativo de la OFC trató de equiparar las cargas con algunas modificaciones, pero no logró contrarrestar el ímpetu e intensidad del combinado árabe, que probó por todos los medios, no obstante, no pudo superar al atento cancerbero Henry Gray.

Con este resultado, Nueva Zelanda sumó sus primeros tres puntos en el grupo A y quedó en buena posición para ir en búsqueda de un cupo como mejor tercero, incluso si cae en la última fecha ante Japón. Egipto, en cambio, se encomienda a un milagro para el duelo frente a Chile. Ambos cotejos irán en paralelo desde las 20:00 horas del viernes.

