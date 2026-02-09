Ñublense y Deportes Limache reparten puntos en intenso empate

Ñublense y Deportes Limache firmaron un emocionante empate 1-1 por la segunda fecha de la Liga de Primera Mercado Libre 2026.

Luego de un inicio accidentado, tras el corte en la ceja de Nicolas Pérez que detuvo el juego por casi 10 minutos, Deportes Limache demostró por qué fue capaz de hacer tanto daño a Colo-Colo en la primera fecha. Y es que, pese a no tener el control del juego en esos primeros minutos, cuando Ñublense se arrimó al arco custodiado por Matías Bórquez, fueron los de la quinta región quienes hicieron daño.

El libreto, muy similar al exhibido ante los albos, salidas muy rápidas por las bandas, pelotazos largos para la carrera de Jean Meneses o Daniel Castro y Gonzalo Sosa, que puede ganar o perder un duelo con los centrales rivales pero siempre está bien ubicado, esta vez recibió de ‘Popín’ y venció la resistencia de Pérez, a los 18’.

Desde ese momento, salvo una llegada de César Pinares a los 29’, cuyo disparo se fue desviado, el resto de las llegadas correspondieron a Ñublense, sobre todo de Gabriel Graciani, principal agente ofensivo de los chillanejos. Arremetidas a los 24’ y 45+3, más aproximaciones de Jeraldino, a los 31’ y 45+7’, bajaron el telón de la primera fracción.

El complemento mostró a dos escuadras que bajaron la intensidad de sus ataques. Poco a poco Deportes Limache fue atrasando su última línea, permitiendo de Ñublense se apoderara de la posesión del balón y, por momentos, complicara las aspiraciones de triunfo del rival.

Así llegó el minuto 55, cuando Ignacio Jeraldino señaló el empate para los Diablos Rojos. Si a esas alturas del cotejo, Ñublense era más que Deportes Limache, la expulsión de Alex Alfonzo, a los 87’, permitió crecer más a los locales, que con más alma que fútbol asociado llegaban a la portería defendida por Matías Bórquez.

Ya en los descuentos, una llegada de Gabriel Graciani y otra de Franco Rami, ambas para Ñublense, podrían haber cambiado el resultado. Sin embargo, la solidez defensiva de Deportes Limache y el espíritu de lucha de su mediocampo que no daba pelota por perdida terminó por entregar un punto, tal vez con sabor a poco por lo hecho en la primera fracción.

Buen partido en el Nelson Oyarzún y un comienzo auspicioso para ambos equipos en la largada de la Liga de Primera Mercado Libre 2026.

ÑUBLENSE (1): Nicola Pérez; Jovany Campusano, Osvaldo Bosso, Pablo Calderón (64’, Carlos Salomón), Diego Sanhueza (46’, Manuel Rivera); Diego Céspedes, Matías Plaza (70’, Fernando Ovelar), Lorenzo Reyes; Ignacio Tapia (64’, Axel Valdés), Ignacio Jeraldino (79’, Franco Rami) y Gabriel Graciani. DT: Juan José Ribera.

DEPORTES LIMACHE (1): Matías Bórquez; Yerko González, Alfonso Parot, Augusto Ezequiel Aguirre; Marcelo Flores, César Pinares (81’, César Fuentes), Ramón Martínez, Joaquín Montecinos (64’, Alex Alfonso); Daniel Castro (90 + 6’, Marcos Arturia), Gonzalo Sosa y Jean Meneses. DT: Víctor Rivero.

GOLES: Gonzalo Sosa, 18’ (DL), Ignacio Jeraldino, 55’ (Ñ),

EXPULSADO: Alex Alfonzo, 87’ (DL).

ÁRBITRO: Franco Jiménez Lazo.

ESTADIO: Nelson Oyarzún.

PURANOTICIA