Ñublense recibe a Colo-Colo en Chillán en el cierre de la 18ª fecha del Torneo Nacional

Ñublense recibe a Colo-Colo a las 18:00 horas en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por el cierre de la 18ª fecha, con el objetivo de los albos de meterse en la lucha por el liderato del Campeonato Nacional 2023.

El duelo estaba originalmente programado para el domingo, pero debido a la reprogramación del cotejo entre los chillanejos y Audax Italiano por Copa Sudamericana, se reagendó para este martes 25 de julio.

El cacique necesita vencer para no perder terreno en la pelea por la corona. Eso sí, la tarea no asoma sencilla, pues no contará con el técnico Gustavo Quinteros en la banca por su castigo de tres fechas.

A ello se suman las bajas por suspensión de Esteban Pavez y Maximiliano Falcón, y una duda por precaución de Carlos Palacios. Sin embargo, la novedad sería el regreso a la titularidad de Brayan Cortés, dejando en la suplencia a Fernando de Paul.

De esta manera, el conjunto de Macul formaría con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Ramiro González, Alan Saldivia, Agustín Bouzat; Vicente Pizarro, César Fuentes, Leonardo Gil; Marcos Bolados, Damián Pizarro y Fabián Castillo.

En tanto, Ñublense buscará poner fin a una mala racha de cuatro partidos sin ganar en el certamen y así distanciarse de la parte peligrosa de la tabla.

Los Diablos Rojos alinearían con Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Rafael Caroca, Nicolás Zalazar, Jovany Campusano; Lorenzo Reyes; Álex Valdés, Juan Leiva, Manuel Rivera, Bayron Oyarzo; e Ismael Sosa.

