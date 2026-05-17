Notable triunfo de Everton en el sur que hunde en el fondo a Deportes Concepción

Everton se está estabilizando. Tras un comienzo de terror en la Liga de Primera, ahora con el DT Walter Ribonetto, se ha ido consolidando y tras el triunfo de este domingo ante Deportes Concepción por 2-0 como visitante, ya está cerca de la zona de clasificación a copas internacionales.



Los sureños, en tanto, no logran levantar el vuelo y se hunden en las últimas posiciones olfateando peligro inminente de descenso.



Deportes Concepción, en realidad, no dejó buenas impresiones ante los ruleteros.



En un partido de inicio plano y de pocas emociones, el cuadro viñamarino pareció más cerca de lograr la apertura de la cuenta debido a su mejor elaboración.

No obstante, fueron los lilas los que tuvieron la mejor ocasión con un penal que sirvió Joaquín Larrivey pero que no pudo concretar, primero por el desvío del portero Esteban Kirkman y luego por su impericia tras capturar el rebote y mandar la pelota a las nubes.



En la segunda fracción, sin embargo, Everton logró consolidar su mejor juego. Con tantos de Santiago Londoño (58’) y Braian Martínez (76’) la escuadra visitante resolvió el partido, anotó su segunda victoria consecutiva, quedó en la parte alta de la tabla y dejó a los penquistas sumidos en el desencanto.

Deportes Concepción (0)

Nicolás Araya; Brayan Véjar, Mateo González (Fausto Grillo, 77’), Norman Rodríguez, Dilan Varas (Mario Sandoval, 46’); Nelson Sepúlveda (Javier Rojas, 60’), Misael Dávila; Jorge Henríquez (Leonardo Valencia, 60’); Aldrix Jara, Joaquín Larrivey e Ignacio Mesías (Matías Cavalleri, 60’). DT: Walter Lemma.

Everton (2)

Esteban Kirkman; Óscar Opazo, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Vicente Fernández; Alan Medina (Nicolás Baeza, 92’), Benjamín Berrios, Joaquín Moya, Emiliano Ramos (Braian Martínez, 60’); Lucas Soto (Felipe Villagrán, 77’); Santiago Londoño (Julián Alfaro, 60’). DT: Walter Ribonetto.

Liga de Primera (Fecha 12).

Estadio: Ester Roa.

Goles: Santiago Londoño (EV, 58’) y Braian Martínez (EV, 76’).

Incidencias: Joaquín Larrivey (DC, 36’) pierde un penal.

Público: 6.746 personas.

Árbitro: Piero Maza.

PURANOTICIA