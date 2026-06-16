Noruega arrancó con el pie derecho su participación en el Mundial tras goleada ante Irak con doblete de Haaland

Noruega goleó por 4 a 1 a Irak, en un partido por la primera fecha del grupo I del Mundial, que integran también Francia y Senegal.

El elenco europeo cumplió con las expectativas con Erling Halaand como figura, ya que marcó sus primeros dos goles en un certamen mundial.

Los primeros minutos del encuentro fueron parejos. La defensa de los asiáticos se mostraba bien parada y los "vikingos" no le encontraban la vuelta.

Sin embargo, el primer gol no se hizo esperar ya que Antonio Nusa recibió en la izquierda, luego abrió sobre su izquierda hacia el lateral David Moller Wolfe, que llegó al fondo, y metió un centro rasante que encontró al delantero del Manchester City.

Pero cuando todo indicaba que los noruegos aumentarían el marcador, vino el empate de Irak.

Ali Jasim enloqueció al lateral Ryerson y abrió a su izquierda para Amir Alammari que desbordó y metió un centro que aprovechó el delantero Hussein Aymen, marcando la igualdad a los 39’.

Pero cuatro minutos después llegaría el segundo de Noruega tras una equivocación de la defensa iraquí. El pase del central Tahseed Zayd a su arquero Hassan Jalal fue muy corto y el arquero esperó demasiado la pelota, rechazando el balón que golpeó en Halaand, metiendo así un doblete en su primer partido en una Copa Mundial.

En el complemento, los europeos consiguieron el tercer gol de la mano del defensor del Génova, Leo Østigård, quien se elevó para conectar un frentazo a la red.

Cuando se iba el partido vino el cuarto y último tanto. Haaland bajó de cabeza un centro que terminó pegando en Aymen, anotando así un gol en propia puerta.

En la próxima fecha, los "vikingos" se verán las caras con Senegal el próximo lunes 22 de junio. Irak, por su parte, jugará su segundo partido contra Francia, ese mismo 22 de junio.

(Imagen: FIFA)

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