No sigue: Felipe Gutiérrez llega a acuerdo con Universidad Católica para rescindir su contrato

La estadía de Felipe Gutiérrez en Universidad Católica llegó a su fin, luego de que el mediocampista "cruzado" decidiera rescindir su contrato -de mutuo acuerdo con la institución- tras no ser considerado por el director técnico Ariel Holan.

La información llegó en primera instancia por parte de Nicolás Ramírez, periodista de ESPN, quien señaló en su cuenta de Twitter que "Felipe Gutierrez rescindió de común acuerdo su contrato con Los Cruzados".

Luego, Sebastián Aguilar de radio Cooperativa retificó la información: "Felipe Gutiérrez rescindió su contrato con Universidad Católica tras ser comunicado que no está en los planes del equipo para 2023".

Fue durante este miércoles cuando el propio jugador, a través de su cuenta de Instagram publicó un par de mensajes dando a entender que no seguiría siendo tomado en cuenta por el entrenador argentino, debiendo ejercitarse con un grupo distinto al plantel.

"Nos quedaremos corriendo todo el año entonces. Vamos no más", comenzó señalando el campeón de América en 2015, para luego aclarar la situación ante las dudas de sus seguidores. Debido a esto, Gutiérrez escribió "para los que no entiendan, me quedo entrenando en un grupo aparte".

