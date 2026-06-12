“No lo merecíamos”: la cruda autocrítica de Marcelo Díaz ante una nueva ausencia de la Roja en el Mundial

El inicio del Mundial 2026 volvió a poner sobre la mesa una realidad dolorosa para el fútbol chileno: la ausencia de la Selección chilena en la máxima cita del balompié internacional.

La Roja no logró clasificar al torneo y sumó así su tercer Mundial consecutivo sin participación, una situación que sigue generando frustración entre los integrantes de la histórica Generación Dorada.

Uno de ellos es Marcelo Díaz, bicampeón de América con el combinado nacional, quien reconoció que todavía le cuesta asimilar la ausencia del Equipo de Todos en el certamen.

"Es extraño no ver a Chile en un Mundial, sobre todo habiendo tenido tantos cupos. Creo que no hicimos las cosas muy bien para haber estado ahí y no lo merecíamos realmente. Ojalá que ahora haya un cambio, que haya un cambio real y que que sí podamos acceder a un próximo mundial", reconoció el referente de Universidad de Chile.

El mediocampista también rememoró la última participación mundialista de Chile, en Brasil 2014, torneo en el que la Roja alcanzó los octavos de final y quedó eliminada ante el anfitrión en una dramática definición por lanzamientos penales.

"Los recuerdos son maravillosos. Es el último Mundial que jugamos, obviamente fue el primero a nivel profesional y adulto que jugué. Haber sido partícipe me genera mucho orgullo. Jugábamos casi todo en el extranjero, teníamos una camada muy buena de jugadores, teníamos un entrenador muy bueno también", recordó.

Para Díaz, el éxito de aquella selección fue consecuencia de una combinación de factores que permitió reunir a una generación irrepetible de futbolistas.

"Se juntaron muchísimas cosas e hicieron que Chile pudiera jugar un Mundial e ir a competirlo porque así fue. Se juntó toda una generación, se metió a la juguera y creo que resultó ser, para mí, la mejor generación del fútbol chileno en la historia", añadió "Carepato".

Además de analizar la situación de la selección chilena, el volante también se refirió a los equipos con mayores opciones de conquistar el título en esta edición del Mundial.

En ese sentido, Díaz no dudó en señalar a la vigente campeona del mundo como su principal favorita.

"A mí me gusta mucho Argentina, son los actuales campeones del mundo, tienen al mejor jugador del mundo también en sus filas y tienen un gran plantel", sostuvo.

Mientras el Mundial 2026 ya comenzó su recorrido, en Chile las miradas siguen puestas en la reconstrucción de una selección que buscará volver a competir en la máxima cita del fútbol tras varios años de frustraciones deportivas.

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