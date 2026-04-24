"No les conozco": El descarnado ataque de Luis García Plaza a Alexis y Suazo tras crisis total en Sevilla

Cuando restan apenas seis fechas para que concluya la Liga española, el fantasma del descenso sigue acechando al Sevilla. La escuadra donde militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufrió un revés por 2-0 frente al Levante, resultado que los deja posicionados a tan solo un punto de distancia de la zona roja.

Este complejo escenario y la reciente caída golpearon fuertemente al entrenador del conjunto andaluz. En ese contexto, Luis García Plaza no se guardó nada y emitió severos cuestionamientos hacia sus dirigidos, grupo que incluye a los seleccionados nacionales.

Durante la respectiva conferencia de prensa, el estratega apuntó sus dardos al desempeño inicial de sus pupilos: "La primera parte es... Les he dicho en el descanso que no les conozco. No llevo mucho con ellos, pero eran futbolistas con mucho miedo a jugar, a quitarse el balón del medio. No estoy diciendo nada que no les ha dicho ellos, y además lo saben. La segunda parte ha sido todo lo contrario, el equipo lo ha intentado, ha tenido sus momentos para hacer un gol, para empatar, pero no hemos estado tan finos en el último momento".

Profundizando en su análisis sobre los errores cometidos, el adiestrador complementó sus declaraciones señalando: "No nos podemos permitir regalar una primera parte como la regalamos, y ya no solo eso, es que regalamos hasta el gol. Es algo que les he dicho en el descanso. No entiendo, son futbolistas, si quieren la pelota tienen que tenerla. Es lo peor que hemos hecho desde que estoy aquí, son tres jornadas, pero es lo peor que hemos hecho".

Las recriminaciones del técnico continuaron al advertir sobre la actitud del plantel frente a la adversidad. Al respecto, el español expresó: "Nos falta, nos falta también un poquito de cosas para hacer más daño, pero por lo menos es la base. La primera parte ha sido muy mala, muy mala, la verdad. Y lo saben ellos. Les he dicho que allí no va a haber nadie que pelee por ellos ni nadie que venga a levantarnos".

Para cerrar su intervención, García Plaza hizo un llamado a la reacción de cara a los próximos desafíos que definirán su permanencia en la categoría. "Hay que levantar la cabeza y realmente ser futbolistas y jugar al fútbol cuando tengas la pelota. En la primera parte se nos ha olvidado. La segunda parte es el camino, mejorando cosas, pero es el camino. Va a ser muy duro. Este es un club grandísimo, pero ahora mismo es un equipo que tiene que luchar. Tenemos que arrimarnos, juntarnos y hacer las cosas mejor en el campo", concluyó el DT.

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