"No hicimos un gran partido": Fernando Zuqui lidera la dura autocrítica tras el tropiezo de la UC en La Calera

Una pálida presentación exhibió el elenco de la franja durante esta jornada, dejando escapar una inmejorable chance de instalarse en lo más alto de la Liga de Primera. Universidad Católica tropezó al caer derrotada por 2-1 frente a Unión La Calera, un compromiso que dejó un sabor amargo debido a la mala imagen mostrada por los cruzados en el terreno de juego.

El opaco desempeño fue admitido sin tapujos por el mediocampista Fernando Zuqui. En diálogo con la señal de TNT Sports, el jugador expresó su frustración por el resultado: "nos vamos muy calientes porque no hicimos un buen partido, no hicimos lo que teníamos que hacer. Dejamos escapar una posibilidad de sumar tres puntos y estar en la parte de arriba de la tabla. La verdad es que estoy con mucha bronca".

Siguiendo con su análisis del encuentro, el futbolista argentino hizo hincapié en las falencias colectivas e indicó que "no hicimos un gran partido. Lo principal es que no jugamos bien, tenemos que mejorar, porque el fin de semana tenemos un partido importante".

Pese a la severidad de sus palabras, el volante también dejó entrever que el factor físico pudo haber jugado un rol en el rendimiento del plantel. Esto, considerando el extenso traslado y el desgaste acumulado tras medirse contra Cruzeiro durante la semana pasada en la ciudad de Belo Horizonte.

Sobre este punto específico, el mediocampista precisó su postura aclarando que "A mí no me gusta buscar excusas ni nada, pero obviamente el cansancio influye cuando estás en una copa, te exige más los viajes. Pero tenemos que estar preparados para afrontar todas las competencias".

Para cerrar sus declaraciones, Zuqui proyectó lo que será el trascendental choque sabatino, donde se verán las caras en una nueva edición del clásico frente a Universidad de Chile. De cara a ese duelo, puntualizó: "va a ser un partido muy importante para nosotros, para la gente. Ahora a descansar, ser autocrítico, para poder mejorar, es la única forma para poder crecer como equipo e individualmente. Sabemos que el tenemos que ir a competir de gran forma".

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