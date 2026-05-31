Cobreloa ganó como local y es puntero exclusivo del Ascenso

Cobreloa derrotó por 2-0 a Rangers de Talca en un encuentro disputado en el Estadio Zorros del Desierto de Calama y válido por la fecha 14 del Torneo de Ascenso.

El conjunto naranja encaminó rápidamente su victoria gracias a la inspirada actuación de Álvaro Delgado. A los 2 minutos, el delantero aprovechó un rebote concedido por el portero Cristián Campestrini y, con un potente derechazo dentro del área, abrió la cuenta para los locales.

La segunda conquista llegó a los 25'. Tras un veloz y letal contra ataque, nuevamente apareció Delgado, quien definió con categoría ante la salida del guardameta visitante para marcar el 2-0 y firmar su doblete personal.

Con la ventaja en el marcador, el cuadro minero administró el encuentro y controló las acciones ante un Rangers que no logró encontrar respuestas ofensivas, pese al debut de Ivo Basay en la banca rojinegra.

Gracias a este triunfo, Cobreloa alcanzó los 28 puntos y quedó como líder exclusivo del Torneo de Ascenso. Rangers, en tanto, sufrió su tercera derrota consecutiva y continúa en el último lugar de la tabla con apenas tres unidades.

En la próxima jornada, los loínos visitarán a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue, mientras que Rangers recibirá en Talca a Deportes Santa Cruz, rival directo en la lucha por salir de la parte baja de la clasificación.

PURANOTICIA