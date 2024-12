"No hay ningún problema": Aníbal Mosa descarta conflicto entre la dirigencia y el plantel de Colo-Colo por los premios

Continúa la controversia en torno al acto de protesta que realizaron este lunes los jugadores de Colo-Colo, quienes acusaron un descuento no acordado en los premios que se entregaron al plantel tras la campaña 2024, donde los albos conquistas el título del Campeonato Nacional y la Supercopa Chile, negándose a participar de la foto oficial con uno de los auspiciadores del club.

A raíz de esta situación, la directiva del "Cacique" optó por poner en pausa la pretemporada, la cual se reanudará a partir del dos de enero, motivo por el cual ninguno de los futbolistas estuvo presente este viernes en la presentación de las actividades de la institución para el centenario de próximo año.

Consultado por esta situación, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, explicó que "es un evento que reúne a toda la familia colocolina, pero estamos contentos por el lanzamiento, está nombrado nuestro embajador también".

"Los jugadores están de vacaciones, Almirón me dijo que muchos iban a salir, para los extranjeros era complicado salir para Navidad y volver antes de Año Nuevo. Me dijo si le parecía darle estos días de descanso para que volvieran el 2 de enero. Si él creía que eso despejaría a los jugadores, me parece bien", complementó el mandamás del cuadro de Macul.

Sobre la polémica suscitada a inicios de semana, el dirigente subrayó que "los temas internos, de contrato y dineros no me gusta ventilarlos por la prensa, asi que eso se va a conversar con quien corresponda y en el momento que corresponda, pero no hay ningún problema".

